Esporotricose: Amazonas registrou mais de 1.200 casos de doença causada por gatos em 2024

A esporotricose é uma infecção subcutânea (sob a pele) provocada por fungos do gênero Sporothrix. Esses micro-organismos, que vivem no solo, na vegetação em decomposição e em cascas de árvores, podem infectar humanos por arranhões, mordidas e secreções de gatos contaminados, resultando em uma infecção subcutânea com uma ou múltiplas lesões, principalmente nas mãos e braços.