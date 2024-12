Cataratas do Iguaçu tem segunda maior visitação da história em 2024

“Primeiro dia de gravação e já fomos presenteados com essa paisagem e pôr do sol!”, escreveu Reymond em legenda de vídeo com a bela paisagem de Foz do Iguaçu e suas encantadoras quedas d’água. O ator vive no remake o modelo César, que tem um romance com a vilã Maria de Fátima, interpretada agora por Bella Campos.