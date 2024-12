Os rios mais importantes da Europa: cursos d'água que são imperdíveis para os turistas

RIO TÂMISA - Localizado na Inglaterra, em Londres. O rio é utilizado há 2 mil anos e até hoje simboliza um marco para Londres. Com 346 km de extensão, é o maior rio inteiramente em solo inglês e o segundo maior de todo o Reino Unido. Além de Londres, esse rio banha cidades do Sul da Inglaterra, como Oxford, Eton, Wallingford, Reading e Windsor e deságua no Mar do Norte.