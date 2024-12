Berlim: capital alemã é um centro vibrante de cultura e história

East Side Gallery - Descrição: A East Side Gallery é a maior galeria a céu aberto do mundo, com 1,3 km de murais pintados em um trecho preservado do Muro de Berlim, logo após sua queda em 1989 - Localização: Friedrichshain-Kreuzberg - Referências Históricas: As obras refletem a euforia da reunificação e as mensagens de paz e liberdade