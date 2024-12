Mistério nos oceanos: Histórias e lendas de navios fantasma intrigam

Em 2015, um navio foi encontrado em Honshu, no Japão, com quatro corpos a bordo. Neste caso, era mais uma embarcação dentre várias que apareceram na costa nipônica, com tripulação norte-coreana. Segundo a guarda costeira, seriam desertores do regime de Kim Jong-Un ou seguidores do ditador, inexperientes em navegação.