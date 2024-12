Avião cai em Gramado e mata 10 pessoas da mesma família

Apesar do acidente com o avião, a cidade vai manter sua programação. Muito foi investido e a cidade está repleta de visitantes. Além disso, a assessoria informou que o acidente ocorreu num ponto afastado das principais atrações. A 39ª edição do Natal Luz de Gramado traz como destaque o retorno do Grande Desfile de Natal ao centro da cidade, após anos sendo realizado no ExpoGramado.