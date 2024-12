Maravilhas azuis: plantas e animais que se destacam pela cor incomum; tem até estrela-do-mar

O peixe-papagaio-azul (Scarus coeruleus), nativo do Oceano Atlântico ocidental, é encontrado principalmente nos recifes de coral do Caribe. Conhecido por sua intensa coloração azul e por sua habilidade de triturar corais com dentes fundidos em forma de bico, o peixe desempenha um papel importante na manutenção dos recifes, transformando corais mortos em areia