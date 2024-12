Ator Jamie Foxx sofre agressão em restaurante e leva pontos na boca

Segundo a publicação, Foxx foi ao local jantar com familiares para comemorar seu aniversário de 57 anos, completados em 13/12. O ator teria se incomodado com o comportamento de clientes de outra mesa e, após chamar a atenção do grupo, foi atingido no rosto por um copo atirado em sua direção. O corte na boca fez com que Jamie Foxx precisasse levar pontos no local.