Disco de vinil: gravadoras dos EUA faturam US$ 1 bilhão com vendas em 2024

Esse rendimento supera o da venda de CDs (Compact Disc - foto), formato surgido no fim dos anos 80 como um sucessor dos vinis. De acordo com o relatório, o fenômeno será verificado também em escala global. Os números ratificam que o consumo de vinil voltou a ser uma tendência após queda nas últimas décadas com a chegada de novos formatos e a consolidação do mundo digital.