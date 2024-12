As árvores mais belas do mundo; o que elas têm de tão especial

Jacarandá- Comum no paisagismo da África do Sul, com flores roxas vibrantes. Nativa da América do Sul, essa espécie ornamental foi importada e tornou-se popular em Pretória, uma das três capitais sul-africanas, sede do Poder Executivo. Na primavera, são tantas florescendo que o lugar leva o apelido de 'Cidade dos Jacarandás'.