Em 1877, Thomas Edison criou o fonógrafo; veja outras invenções do americano

Patenteado anos mais tarde, o fonógrafo evoluiu os toca-discos. O aparelho consistia em um cilindro coberto com papel de alumínio. Conectados à ponta, ficavam um diafragma - um disco fino em um receptor onde as vibrações eram convertidas de sinais eletrônicos para sinais acústicos. Quando a gravação estava completa, a ponta era substituída por uma agulha; a máquina desta vez produzia as palavras quando o cilindro era girado mais uma vez.