Incrível Hulk já tem 62 anos no imaginário coletivo. Conheça a história desse super-herói

O sucesso do personagem rendeu cinco filmes até hoje: 'O Retorno do Incrível Hulk' (1988); 'O Julgamento do Incrível Hulk' (1989); 'A Morte do Incrível Hulk' (1990); 'Hulk' (2003) e 'O Incrível Hulk' (2008). Ele também foi visto em jogos, desenhos, séries e em outros filmes da Marvel, como na saga 'Vingadores'.