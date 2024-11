Stan Lee: A mente criativa que deu vida a grandes super-heróis

Stan Lee deixou um imenso legado de entretenimento o com arte para a cultura dos quadrinhos e dos filmes de super-heróis. Que seja lembrado com o sorriso farto do talento reconhecido, como na foto em que recebe o prêmio Best Cameo (por breve interpretação em filme), em 2011, no Phoenix Comicon, Arizona (EUA). Figuraça!