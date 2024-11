Gráfica em Barueri alcança marca histórica: 200 milhões de Bíblias produzidas

O Hobbit (1937) e O Senhor dos Anéis (Trilogia que começou com A Sociedade do Anel - Publicado em 1954) - As duas obras foram criadas pelo britânico J.R.R. Tolkien. Fantasias com hobbits, seres de pés grandes, que conviviam com anões, gigantes e outras criaturas num mundo de magia do Bem e do Mal. As obras de Tolkien viraram filmes de sucesso.