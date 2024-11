Pra quem não viu: Jackie Chan publica fotos com Corey Yuen, ícone das artes marciais, morto na pandemia

Se Akira Kurosawa é o grande diretor dos filmes de samurai, o ator Toshiro Mifune é seu equivalente no século 20. Mifune se tornou sinônimo da imagem cinematográfica do samurai, destacando-se tanto na ação quanto no drama. Com uma habilidade notável no manejo da espada, o ator se tornou um mestre do Chambara (o gênero de filmes de samurai no Japão) e conquistou plateias ao redor do mundo com suas atuações intensas. Ele é, sem dúvida, o samurai primordial do cinema.