Símbolo do Halloween, abóbora é um dos alimentos mais versáteis do mundo

Ele também era conhecido como Jack O’Lantern (Jack da Lanterna), daí a presença do acessório no Halloween. Segundo a lenda, Jack era um trapaceiro que conseguiu enganar o diabo duas vezes, mas que ao morrer foi rejeitado tanto no céu quanto no inferno. Condenado a vagar pela terra, ele iluminava seu caminho com uma brasa dentro de um nabo.