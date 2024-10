Família obtém na Justiça guarda de papagaio que dá suporte a criança com autismo

A mulher, que atua como protetora de animais, encontrou o papagaio em frente à sua residência em 2021. Batizada de Mônenem, a ave silvestre ainda era um filhote e estava dentro de uma caixa de papelão em estado de saúde precário - veterinários atestaram que ela sofre de problemas neurológicos. No convívio com a família, o animal passou a ser vital no auxílio emocional à filha da autora da ação.