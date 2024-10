Comprado da Rússia em 1867, Alasca é a região mais fria dos Estados Unidos

O Alasca é o maior (1,7 milhão de quilômetros quadrados), porém o menos povoado dos 50 estados dos americanos, com 733 mil habitantes. Isso se deve ao fato de ser o estado mais frio do país, com geleiras, montanhas e vulcões. Barrow, a cidade mais setentrional (ao norte), é a maior do estado com 55 km² e tem 4.400 habitantes.