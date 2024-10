Quarteto Fantástico: vazam fotos do set com ator vestido de Tocha Humana

O ator chileno Pedro Pascal (The Last of Us) será Reed Richards/Sr. Fantástico. Ele ficou conhecido como Oberyn Martell, na série Game of Thrones da HBO, e Javier Peña, na série Narcos da Netflix, além do Mandaloriano, na 1ª série live-action de Star Wars The Mandalorian do Disney+, e Joel Miller, na série The Last of Us da HBO.