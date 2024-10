Pra quem não viu: Keanu Reeves estreia profissionalmente como piloto de corrida

Steve McQueen (1930-1980)- Era apaixonado tanto por carros como por motos. No filme 'Le Mans', dirigiu com uma câmera no carro, filmando ao vivo as 24 Horas de Le Mans. Participou de competições com automóveis e motos. Em 1964 representou os EUA com uma moto Triumph no Desafio Internacional de Seis Dias.