Lugares com sons e vultos inexplicáveis ganham fama de mal-assombrados no Brasil

Edifício Joelma (São Paulo) - Uma das maiores tragédias do Brasil ocorreu quando um incêndio se espalhou rapidamente pelo prédio, em 1974. Dos 756 ocupantes do edifício, 187 morreram e mais de 300 ficaram feridos. O prédio foi reformado e, desde então, há relatos de figuras e vozes misteriosas no local.