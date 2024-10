Objetos do Titanic: relíquias que foram a leilão

Em 1994, uma expedição encontrou o maior pedaço de casco do Titanic resgatado até hoje. O item da fuselagem de 15 toneladas, que fazia parte do deque da primeira classe, foi retirado do mar quatro anos depois, passando por procedimentos para retardar a ferrugem

Cortesia do NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island/Wikimedia Commons