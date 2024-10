Morre, aos 97 anos, o jornalista e locutor Cid Moreira

O jornalista e locutor Cid Moreira, de 97 anos, morreu, na manhã desta quinta-feira (3), por volta das 08h, no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Dono de uma das vozes mais conhecidas do Brasil, ele estava internado desde o dia 4 de setembro, quando deu entrada com insuficiência renal crônica.