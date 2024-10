O dia em que Al Pacino, pai aos 83 anos, desconfiou da mulher e pediu teste de paternidade

O resultado deu positivo e o casal ficou em paz. A notícia do nascimento do bebê, chamado Roman, foi divulgada em 15/6/2024. Na foto o casal, com um amigo. Depois, Noor tomou uma decisão que também saiu no noticiário. Ela proibiu Lucila Sola, ex-namorada de Pacino, de visitar o ator na casa do casal.