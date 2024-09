Personagens marcantes do cinema: Conhece todos?

“Call me by your name”: o filme ganhador do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado foi dirigido por Luca Guadagnino em 2017. Os dois personagens principais, Elio e Oliver, retratam uma história de amor durante a construção de suas próprias identidades. Há também amadurecimento e dor no reconhecimento de que algo único ficou registrado apenas como a memória de um verão.