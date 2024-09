O poder dos símbolos: Fé e confiança nos amuletos da sorte

Fita do Senhor do Bonfim- Um amuleto brasileiro, que simboliza proteção e sorte. Feita de tecido colorido, é encontrada em lojas de artesanato ou igrejas. Usada para fazer pedidos ou como adorno, deve ser retirada apenas quando se desfaz completamente, simbolizando a realização dos desejos e a proteção contínua do Santo baiano.