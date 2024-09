Irreverente e provocante: Seis anos sem Mr Catra

Sílvio Santos - O comunicador e empresário carioca tem 6 filhas (5 biológicas e 1 adotiva). Silvio não tem filhos fora do casamento. Cintia e Silvia (adotada) são da primeira união, com Cidinha, morta em 1977. As outras são do casamento com Iris, com quem está casado desde 1981.