Sobremesa brasileira fica entre as 20 melhores do mundo; saiba qual

11º - Tiramisu (Itália): Embora seja na verdade uma invenção bastante recente, esta sobremesa de biscoitos embebidos em café e cobertos com creme de mascarpone. Goza de um status icônico entre as sobremesas italianas. Seu nome deriva da frase tirami sù , expressão italiana que significa literalmente me pegue, uma referência aos efeitos edificantes do açúcar, do licor e do café.