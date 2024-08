Barbara Eden faz 94 anos: Eterna Jeannie continua bela

Nascida em Tucson, no Arizona, em 23/8/1931, Barbara começou a carreira em 1955 e também era cantora. Ela atuou em 27 filmes entre 1956 e 2003, e teve sucesso em TV em vários trabalhos. Numa montagem no Instagram, ela incluiu uma foto com Elivis Presley, com quem contracenou em 1960 no faroeste 'Flaming Star'.