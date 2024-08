Já foi em algum? Destinos espetaculares do Nordeste brasileiro

Natal, Rio Grande do Norte - A capital do Rio Grande do Norte é cheia de belezas e costuma receber muitos turistas. As praias são o principal atrativo, com destaque para a Praia de Ponta Negra, com bons quiosques e restaurantes, mar calmo e as dunas do Morro do Careca, com 120 metros de altura e quase todas cobertas por vegetação.