Mergulho no Brasil: Melhores lugares para esporte e lazer

Parque Estadual Marinho Pedra da Risca do Meio (CE)- A unidade de conservação foi fundada nos anos 70. É a única totalmente submersa no Ceará. Fica na orla do Mucuripe, 18 km de extensão, com visibilidade de até 30m de profundidade e temperatura média de 27ºC. Tem recifes de corais, peixes, tartarugas e golfinhos.