Steve Carell responde sobre sotaque de Gru em 'Malvado Favorito'

O ator Leandro Hassum, que dubla Gru no Brasil, disse que já imaginava que o sotaque era uma criação de Carell. Leandro encontrou o colega americano para promover 'Meu Malvado Favorito 4', que entrou em cartaz nos cinemas no dia 4/7. E disse que sempre foi fã de Carrell, uma referência no humor americano.