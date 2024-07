Pães de forma têm álcool detectável pelo bafômetro

Pela lei, o teste do bafômetro não pode apontar mais do que 0,04 mg/l. Se a taxa for de 0,05 mg/l a 0,33 mg/l, a infração é gravíssima com multa e pontos na carteira. Acima disso, é crime de trânsito. Vários pães têm teor de álcool superior a 0,05 mg/l.