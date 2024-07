Campeão de bilheteria no cinema é mergulhador e aventureiro dos mares

Cameron também dirigiu 'Titanic', sucesso com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que tornou-se um novo clássico no cinema. E aí é que surge uma peculiaridade: Cameron é um entusiasta das profundezas dos oceanos. E já fez 33 mergulhos perto dos destroços do verdadeiro Titanic.

Cortesia do NOAA/Institute for Exploration/University of Rhode Island/Wikimedia Commons