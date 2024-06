Cidade de Roraima não tem cemitério (nem pode). Saiba o motivo

Ao longo da vida, uma pessoa pode estabelecer vínculos não só com amigos e familiares, como também laços com um lugar. Geralmente, a cidade-natal traz um valor simbólico e emocional, e no fim da vida, os moradores são sepultados onde nasceram. No entanto, não é o que acontece com a população de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela, ao norte de Roraima, que não tem cemitério por um fator curioso.