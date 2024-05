Alunos jogam xadrez para desenvolver raciocínio lógico

A Índia tem se destacado no Xadrez e tem, inclusive, o recordista em menor idade de um grão-mestre na história . Rameshbabu Praggnanandhaa conseguiu esse título aos 10 anos de idade. Em 2023, aos 16 anos, o jovem fez uma final com o melhor jogador do mundo, Magnus Carlsen. O menino perdeu no jogo, mas chegou lá.