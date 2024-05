Keanu Reeves não desiste da sequência de ‘Constantine’

Keanu Reeves é um ator especial. Ele não para de ser elogiado pelo jeito bacana com o público. Nascido em 2/9/1964, o ator canadense atravessa ótima fase. Além do namoro com Alexandra Grant (que começou em 2019), ele tem o carinho dos fãs, já que retribui com uma atenção rara. É comum vê-lo dando autógrafos.