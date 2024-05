Chris Evans voltará a ser Capitão América em série para Disney+

E uma produção que reúne Chris Evans e Dwayne Johnson - 'Red One' - está prevista para novembro de 2024 na Prime Vídeo. É um filme de Natal, algo que Chris Evans diz nunca ter pensado em fazer. Ele disse que adorou a oportunidade. E elogiou muito o colega The Rock: 'Incrível no que faz, engraçado, charmoso'.