Paixão por esporte muda vida de mãe e filha em projeto social

Lorena foi mãe aos 18 anos e, na época, teve que parar com as atividades físicas para cuidar da filha. Ao ver Luna presa às telas da televisão e do celular, não pensou duas vezes para incluir a criança no projeto da De Peito Aberto. “Percebi, que precisava fazer alguma coisa e lembrei da DPA. Fico até emocionada de ver ela toda feliz em vir para o treino”.