Aposentado desde 2017, Daniel Day Lewis faz 67 anos

Para compor a figura de Mercury, Rami Malek fez aulas com uma 'treinadora de movimentos'. Ele ensaiou trejeitos, viradas de corpo no palco, maneira de pegar o microfone. No ponto alto do filme - reconstituição do show no Rock in Rio (1985) - percebe-se que o aprendizado deu certo. As cenas estão muito parecidas com as reais.