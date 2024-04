Temporada de Fórmula 1 de 2024 é histórica, com número recorde de circuitos

Em 2019, os governos federais, estaduais e municipais anunciaram um acordo para a realização do GP do Brasil de Fórmula 1 de 2020 no autódromo de Deodoro. Mas, com a dificuldade para obtenção de licenças ambientais, a construção de uma pista em Deodoro ficou inviabilizada. De quebra, o Rio de Janeiro viu, em 2020, a detentora da F1 assinar um contrato de cinco anos com Interlagos.