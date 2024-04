Sucesso do PIX decreta o fim do DOC e do TEC nas transações bancárias

O pix já foi responsável por mais de 17 bilhões de operações, o que representa quase 50% do sistema bancário brasileiro. Depois aparecem cartão de crédito, débito, boleto bancário, TED e até mesmo o antiquado cheque, antes do DOC e do TEC, com apenaas 0,05% das operações no país. Então não fazia sentido mantê-los.