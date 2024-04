Entre lendas e mitos de assustar, conheça os lugares mais assombrados do mundo

A Casa da Rainha é uma das residências reais mais icônicas do mundo. Ela tem histórias que envolvem diversas figuras da realeza e eventos notáveis. Algumas pessoas afirmaram ter tido experiências paranormais ou ter avistado supostos fantasmas. Existe também o mistério do canto de brinquedos onde é possível escutar choros e ver um fantasma de uma mulher limpando sangue no chão.