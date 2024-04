51 anos da inauguração das Torres Gêmeas

O outro foi derrubado num terreno vazio, na Pensilvânia, após ação heroica de passageiros que lutaram com os terroristas. Depois, investigadores ficaram sabendo que o alvo daqueles criminosos era o Capitólio, em Washington. Saiba quem foram esses passageiros na galeria intitulada 'Heróis do Voo 93: Conheça os passageiros que enfrentaram os terroristas', do FLIPAR.