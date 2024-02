Baianas da Beija-Flor ganham Estandarte: Conheça importância dessa ala!

O desfile das escolas de samba são marcados pela alegria, irreverência e criatividade, mas também conta com suas tradições. Além da Velha Guarda e do respeito aos mais velhos, essas agremiações culturais possuem uma ala especial, que faz referência direta às matriarcas do samba, as mulheres negras, recém libertas, que viveram à cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX.