Serpente Sagrada deslizando na Avenida: Viradouro leva Estandarte de Comissão de Frente

Em 2018, a Paraíso do Tuiuti surpreendeu o mundo do samba com um desfile forte e recheado de críticas sociais, que as levaram ao vice-campeonato. Na Comissão de Frente, de Patrick Carvalho, representava um grito de liberdade e emocionou a Sapucaí. Mostra a redenção do capataz e a cura do escravo pela ancestralidade e a figura do Preto Velho.