Salgueiro ganha Estandarte de Inovação por cachoeira de LED

Em 1992, o Acadêmicos do Salgueiro trouxe para a avenida a história do Café, um dos alimentos históricos do Brasil. No abre-alas, um Preto Velho socando o pilão, como está representado no samba. A escultura tinha movimentos, e a escola ficou com o quarto lugar, com o saudoso carnavalesco Mario Borriello.