Imponência nas telecomunicações: As torres mais altas do mundo

Maior torre de telecomunicação do mundo, a Tokyo Skytree foi projetada para substituir a Tokyo Tower, primeira torre de TV do país. Ela é feita com estrutura de aço e tem um formato que traz resistência contra abalos sísmicos. Os visitantes contam com lojas e com 2 observatórios. E, à noite, a iluminação da torre é um espetáculo à parte.