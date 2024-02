Conheça como são feitos os carros alegóricos das escolas de samba

A Paraíso do Tuiuti, em 2018, surpreendeu o carnaval com um enredo sobre as formas de escravidão e ficou com o segundo lugar. As escolas de samba são entidades culturais e contestam as mazelas sociais de sua época. Com isso, a agremiação trouxe a 'escravidão trabalhista' e no topo da alegoria um componente representando o ex-presidente Michel Temer como um vampiro.