Relembre artistas que já foram homenageados em vida no Anhembi

O tema do desfile da Mancha Verde no Carnaval 2018 foi o Grupo Fundo de Quintal. O conjunto de samba do Rio de Janeiro, que teve origem no bloco Cacique de Ramos, foi homenageado pela escola paulistana no enredo “A Amizade, a Mancha agradece do Fundo do Nosso Quintal. Na apuração, a agremiação ficou com o terceiro lugar.